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Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi böyle alabora oldu

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Bursa'da geçtiğimiz günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki iki kişi savurdu. O anlar kameraya yansırken, savrulan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi böyle alabora oldu

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki iki kişi savurdu. O anlar kameraya yansırken, savrulan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar kıyı şeritlerini vurdu. Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp, tekneleri alabora etti. O anlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, Gemlik ilçesine bağlı Kumla'da ise peş peşe vuran dalgalara teknede yakalanan iki kişi savrularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel

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