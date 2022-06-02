Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu - Haberler

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Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Fethullah Arslantaş - Güncel
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Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurduKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kısa süreli etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu.

Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kısa süreli etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Öğleden sonra ilçede bir anda etkili olan rüzgar, Afşinbey Mahallesi'nde bulunan Afşinbey Apartmanının çatısını uçurdu. O anlar ise başka bir apartmanın balkonuna çıkan vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde balkona çıkan kadın, rüzgarı görüntülemek isterken karşısındaki apartmanın çatısının kalktığını ve çatının havada uçtuktan sonra yere düştüğünü kaydetti. Kısa süreli panik yaşayan kadın daha sonra aparmandan içeri girdi. Çatı uçmasında her hangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Fethullah Arslantaş - Güncel

Kahramanmaraş Afşin Güncel Haberler

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