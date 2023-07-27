Şiddetli rüzgar caminin minaresini yıktı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde meydana gelen afet olayında, şiddetli rüzgar caminin minaresini yıktı. Kırıkkale'nin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde meydana gelen afet olayında, köyün adının verildiği caminin minaresi fırtınayla devrildi. Namaz saatinden sonra meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Minarenin devrilmesiyle birlikte camide hasar oluştu, elektrikleri kesildi.