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Şiddetli rüzgar caminin minaresini yıktı

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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde şiddetli rüzgar caminin minaresini yıktı.

Şiddetli rüzgar ilde hayatı olumsuz etkiledi. Güzelyurt köyünde caminin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Namaz saatinden sonra meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Minarenin devrilmesiyle birlikte camide hasar oluştu, elektrikleri kesildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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