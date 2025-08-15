Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrip Araç Üzerine Düştü

Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrip Araç Üzerine Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Ekipler olay yerinde gerekli önlemleri aldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 60 ADN 720 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı. Hasar gören araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 7 eksik

Fenerbahçe'de tam 7 eksik! Yıldız isimler kadroda yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.