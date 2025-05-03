Şiddetli Fırtına Elazığ'da Hayatı Felç Etti

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından meydana gelen fırtına, ağaçları ve çatılar uçurdu, masa ve sandalyeleri yerinden oynattı.

Şiddetli fırtına hayatı felç etti

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış, Elazığ'da etkili oldu. Elazığ merkezde iki gündür sağanak yağış etkili olurken, bazı yerlerde rüzgar şiddetli fırtınaya dönüştü. Karakoçan ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtınanın etkisi cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağaç yaprakları ve çatıların uçuştuğu fırtınada masa ve sandalyeler de yer değiştirdi.

Bölgede fırtına ve yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURSEL ŞENGEZER - Güncel
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