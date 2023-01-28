Şiddetli fırtına dünyaca ünlü şelaleyi ters akıttı, sağanak alt geçitlerde araçları mahsur bıraktı Saatteki hızı 153 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti, sağanak dolayısıyla 1 tekne battı Döşemealtı ilçesinde metrekareye 127 kilogram yağış düştü Meteorolojinin 'turuncu kod' ile...

Şiddetli fırtına dünyaca ünlü şelaleyi ters akıttı, sağanak alt geçitlerde araçları mahsur bıraktı

Saatteki hızı 153 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti, sağanak dolayısıyla 1 tekne battı

Döşemealtı ilçesinde metrekareye 127 kilogram yağış düştü

ANTALYA - Meteorolojinin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da akşam saatlerindeki şiddetli fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Saatteki hızı 153 kilometreye kadar çıkan rüzgar, dünyaca ünlü şelaleyi terse doğru akıttı, aşırı sağanak nedeniyle su dolan alt geçitlerde araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı, balıkçı barınağında da 1 tekne battı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da, sabah saatlerinde başlayan rüzgar ve yağış, ilerleyen saatlerde yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Akşam saatlerinde ise şehirde hayat adeta felç oldu. Etkisini arttıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı. Polis ekipleri su basan alt geçitlerde trafik akımını keserken, araçlar yan yollara yönlendirilince uzun kuyruklar oluştu. Mahsur kalan araç ve su baskınlarına karşın itfaiye ekipleri teyakkuz haline geçti. Yine yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda bir tekne battı. Sağanak, en çok Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı ilçelerinde etkili oldu.

Metrekareye 127 kilogram yağış düştü

Şehir merkezinde en yüksek yağış Döşemealtı ilçesinde gerçekleşti. Son 24 saatte metrekareye Döşemealtı Nebiler mahallesinde 127, Kumluca Akdağ'da 113, Akdeniz Üniversitesi'nde 108, Kepez'de 93 ve Muratpaşa'ya da 76 kg yağış düştü.

Dünyaca ünlü şelale denize değil karaya döküldü

En yüksek rüzgar hızı Kemer ilçesi Sığlık Feneri'nde 153, Konyaaltı Yeni Liman'da 111 ve Muratpaşa ilçesinde 95 km/saate ulaştı. Şiddetli fırtına nedeniyle Lara bölgesinde denizle buluşan dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde, tersten gelen rüzgar şelalenin sularını denizle değil karayla buluşturdu.

Gece saatlerinde yağış ve fırtına etkisini kaybederken, Antalya'nın doğusunda etkisini sürdüreceği bildirildi.