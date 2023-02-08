Şiddetli Depremler Türkiye ve Suriye'de Ağır Can Kayıplarına Yol Açtı

ANONS: WANG FENG, Xinhua muhabiri:

" İstanbul'dan yaklaşık 20 saat süren bir yolculuğun ardından, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunuyoruz. Bu bölge, Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusunu vuran iki büyük depremden birinin merkez üssü. Yıkıcı etkisi olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem bölgeyi yerle bir ederken, çok sayıda binanın çökmesine ve pek çok insanın enkaz altında kalmasına yol açtı. Yoğun karla kaplı bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, eksi 2 derecelik dondurucu soğukta aralıksız devam ediyor. Kuvvetli rüzgarla hissedilen sıcaklık ise eksi 10 dereceye kadar düşüyor."

Türkiye ve komşu Suriye Pazartesi günü şiddetli depremlerle sarsıldı.

İki ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini aşarken, on binlerce kişi de yaralandı.

Türkiye'nin kuzeybatısından güney bölgesine giden karayolu, Pazartesi akşamı her türlü yardım ve inşaat malzemesi taşıyan kamyon ve otomobillerle doluydu.

Araçların hepsi, gece geç saatlerde yolda kar ve buzlanma olmasına rağmen, mümkün olan en kısa sürede deprem bölgesine gitmek için acele ediyordu.

SES 1 (Türkçe): AHMET MORİS, Yerel bir şirketin çalışanı:

"İnsanlık, kendi vatandaşımız, kendi halkımız. Onun için (buradayız)."

SES 2 (Türkçe): FUAT GENÇTÜRK, Kocaeli Belediyesinde Belediye çalışanı:

"Orada ya bina yıkımları için ya da enkazları kaldırmada görev alacağız. Saat beş gibi yola çıktık. Nasip olursa öğleyi bulur. Çift şoför var. Hiç durmadan da gidilebilir."

Suriye'nin kuzeyinde depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Halep'te, insanlar hala depremin etkisinde.

SES 3 (Arapça): MUHAMMED BOUSHİ, Halep sakini:

"Depremi hissedince kendimizi sokağa attık. Herkes evlerini terk ederek sokaklara sığındı. Binaların yıkıldığını duyunca yardıma geldik. Siviller, enkaz altından ölü ya da canlı olarak sivilleri kurtarma çalışmalarına yardım etmeye başladı. 37 yaşındaki ağabeyim, eşi ve üç çocuğu hala enkaz altında. Cep telefonu aracılığıyla onlarla bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Çalıyor ama kimse cevap vermiyor."

SES 4 (Arapça): MAHMOUD MUHAMMAD, Halep sakini:

"Sabah 04.30 sularında evlerin sallanmaya başlamasıyla uyandık ve sokaklara döküldük. Bir patlama sesi duyduk ve neler olduğunu anlamak için fırladık, yardım etmeye çalıştık. Umarım enkaz altındaki herkes hayatta kalır."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ağır can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Avrupa Komisyonu ise Pazartesi günü, 10 AB üyesi ülkeden arama kurtarma ekiplerinin, depremin vurduğu bölgelere gönderildiğini bildirdi.

Çin'den de sivil bir kurtarma ekibi Türkiye'deki deprem yardım çabalarına katılmak üzere ülkenin doğusundaki bir havalimanından Salı günü yola çıktı.

Lübnan, Hindistan, Mısır ve daha birçok ülke de Türkiye ve Suriye'ye destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya deprem sonrasında onlarca ülkeden yardım teklifi geldiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara ve Şam'dan bildiriyor.

(XHTV)