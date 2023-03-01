Şiddetin Tırmandığı Batı Şeria'da Halk Huzursuz: "Korkunç Bir Geceydi"

Mart sonunda başlayacak Ramazan ayı öncesinde, Batı Şeria'da tansiyonun daha da yükseleceğinden endişe ediliyor.

Mart sonunda başlayacak Ramazan ayı öncesinde, Batı Şeria'da tansiyonun daha da yükseleceğinden endişe ediliyor.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrailli yerleşimcilerin Huvvara kasabasında ve Nablus şehri bölgesindeki diğer üç kasabada en az 40 evi ateşe verdiğini, onlarca dükkan ve arabayı tahrip ettiğini ve koyunları öldürdüğünü bildirdi.

Yerel halkın bir kısmı hayatlarını kaybetmekten korktuklarını söylerken, diğerleri evlerinde mahsur kaldı ve daha güvenli olacak başka bir yere kaçmaktan başka çareleri olmadığını düşünüyor.

SES 1 (Arapça): AHMED ABU JOBAIDY, Huvvara kasabası sakini:

"Yerleşimciler gruplar halinde bölgemize saldırdı, evleri ve mülkleri yakıp ağır kayıplar vermemize neden oldu. Benimki de dahil olmak üzere evlere girmeye çalıştılar, arabamı ve kardeşimin kamyonunu yaktılar. Tüm bölgede korkunç bir gece geçirdik."

SES 2 (Arapça): MOHAMMED IBRAHIM, Huvvara kasabası sakini:

"(Evlerimizden) ayrılamıyorduk çünkü her yerde yerleşimciler vardı. Korkunç bir geceydi. Çocuklar çok korktu. Hadi biz gençler belki kaçabiliriz ya bu çocuklar ne olacak? Kısacası yerleşimciler tüm hınçlarını bizden çıkardı. Başkan Mahmud Abbas'ın Huvvara kasabasını korumasını talep ediyorum."

Pazar günü, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Huvvara kontrol noktası yakınlarında hareket halindeki bir aracın içinde bulunan bir Filistinli, iki İsrailliyi vurarak bölgeyi terk etmişti.

Saldırı üzerine yüzlerce İsrailli yerleşimci Filistinlilere karşı şiddetli intikam saldırıları düzenleyerek en az bir kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı ve çevreyi tahrip etti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilim Ocak ayının başından bu yana tırmanıyor. Resmi Filistin rakamlarına göre, bu yıl şimdiye kadar 65 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürüldü. İsrail verilerine göre ise 13 İsrailli Filistinliler tarafından öldürüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

(XHTV)