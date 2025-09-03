Şiddete Maruz Bırakılan Kadının Avukatı Konuştu: 'talebimiz Birden Fazla Suç Kaydı Olan Bu Kişinin Tutuklanması'

(ANKARA) - Rıza Tunçdoğan isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu D.Y.T'yi şiddete maruz bıraktı. Şiddet faili Rıza Tunçdoğan'ın birden fazla suç kaydı olduğuna ve elektronik kelepçe taklıldığına dikkati çeken D.Y.T'nin avukatı Handan Sayan Özgül "Gelen mesajlarda 'Seni öldüreceğiz' denmiş polisler tarafından yine etkin bir önlem alınmamış. Uzaklaştırma kararı, elektronik kelepçe, yakın koruma kararımız var buna rağmen müvekkilimin can güvenliği yok. Uzaklaştırma kararı alan kadınların birçoğu maalesef öldürüldü. Müvekkilim bunlardan bir tanesi olmak istemiyor. 6284 Sayılı Kanun'un etkin bir şekilde uygulanmasını istiyoruz" dedi.

ANKA'ya konuşan D.Y.T ise can güvenliğinin olmadığını vurgulayarak, Rıza Tunçdoğan ve sevgilisi tarafından tehdit edildiğini söyledi. D.Y.T. "Uzaklaştırma" kararına rağmen Rıza Tunçdoğan'ın yanı sıra Tunçdoğan'ın sevgilisi tarafından da sosyal medyadan psikolojik şiddet ve ölüm tehditlerine maruz bırakıldığını dile getirdi. D.Y.T, geçtiğimiz günlerde bu kişiler tarafından çocuğunun kaçırılmaya çalışıldığı belirtirek, can güvenliğinden endişe ettiğini ve yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan D.Y.T, Rıza Tunçdoğan'ın 2022 yılında uzman çavuşluktan "birden fazla suç" nedeniyle atıldığını, mahkeme kararı ile 2023'de uzman çavuşluğa geri döndüğünü ve daha sonra 2024 yılında ise tekrar "taburdan atıldığını" kaydetti.

"Elektronik kelepçe kararının uygulanması bile üç dört günü buldu"

D.Y.T'nin avukatı Handan Sayan Özgül, Rıza Tunçdoğan hakkında 10 soruşturma olduğunu vurgulayarak, Tunçdoğan'ın uzaklaştırma kararlarını da ihlal ettiğini belirtti. Rıza Tunçdoğan'ın "Bir an önce tutuklanmasını" talep ettiklerini dile getirerek Özgül, "Devam eden soruşturmalardan savcılar bir türlü yakalama kararı vermediler. Bir hafta önce elektronik kelepçe kararı çıkmıştı onun uygulanması bile üç dört günü buldu 'Bu kişinin yeri bulunmuyor' dendi" diye konuştu.

Müvekkilinin sistematik şiddete maruz bırakıldığını kaydeden Sayan Özgül, "Uzaklaştırma kararı alan kadınların birçoğu maalesef öldürüldü. Müvekkilim bunlardan bir tanesi olmak istemiyor. Bunun için her gün dilekçe veriyoruz ancak uygulama noktasında ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. 6284 Sayılı Kanun'un etkin bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Uygulanamıyorsa bu kadın tutuklansın istiyoruz. Müvekkilimin ölmek üzere olduğuna ilişkin birçok mesaj var" ifadelerini kullandı.

"Savcılar bir türlü yakalama kararı vermedi"

Avukat Handan Sayan Özgül, Rıza Tunçdoğan'ın 10 tane açık soruşturma dosyası olduğunu ayrıca Aile Mahkemesi'nden alınan 6284 Sayılı Kanun kapsamında kararlar olduğunu söyledi. Özgül, şuyle devam etti:

"Müvekkilimiz fiziksel, psikolojik, cinsel şiddete maruz kalıyor. Hem de müvekkilimin müstehcen fotoğrafları paylaşılıyor. Buna ilişkin de savcılıktan etkin bir müdahale göremedik bugüne kadar. Ayrıca müvekkilimin çocuğu kaçırılmak isteniyor, babası Rıza Tunçdoğan tarafından darp ediliyor. Bu suçlardan çeşitli cezalar alıyor, kesinleşmiş cezaları var hakaret, tehdit, yaralama gibi konulardan aynı zamanda devam eden soruşturmaları da var ama devam eden soruşturmalardan savcılar bir türlü yakalama kararı vermediler. Bir hafta önce elektronik kelepçe kararı çıkmıştı onun uygulanması bile üç dört günü buldu çünkü 'Bu kişinin yeri bulunmuyor' dendi."

"Yakalama kararı aldıramıyoruz"

Rıza Tunçdoğan'ın, tehditlerinin sadece söylemde kalmadığını eyleme de geçirdiğini söyleyen Özgül, buna ilişkin önemlerin "çok az" olduğunu belirterek, sadece elektronik kelepçe kararını aldırabildiklerini, yakalama kararı aldıramadıklarını vurguladı.

Rıza Tunçdoğan tarafından birçok uzaklaştırma kararı verildiğini belirten Özgül, "Bu uzaklaştırma kararları bir şekilde ihlal ediliyor. Kişi farklı telefon numaraları kullanıyor, sahte hesaplar açıyor ki kendisi de yapmıyor Seda diye bir sevgilisi var ona yaptırıyor. Sedaya yönelik de bir yaptırım kararı çıkmıyor şu ana kadar çünkü böyle bir kişinin varlığını bile ispatlayamıyoruz şu anda" diye konuştu.

Rıza Tunçdoğan'ın eski asker olduğunu söyleyen Özgül, "Çok fazla borçlanması olduğu için askerliğe yakışmayan davranışları olduğu için atılmış. Bildiğim kadarıyla başka sabıkaları da var" dedi.

"Talebimiz bu kişinin bir an önce tutuklanması"

Rıza Tunçdoğan hakkında tutuklama kararını çıkarılmasını istediklerini belirten Özgül, şunları kaydetti:

"Bu soruşturmaların tamamında müvekkilime yönelik sistematik bir şiddet var. Çok yönlü bir taciz durumu söz konusu. Mahkemeler tek tek her dosyadaki suçlar tutuklamaya yönelik yeterli görülmediğinden bu kişi tutuklanamıyor Müvekkilimizin başındaki sıkıntılar da azalmıyor. Şu an talebimiz bu kişinin bir an önce tutuklanması ve Seda ismindeki kişinin ortaya çıkması. Seda isimli kişi zaten müvekkilimin çocuğunu kaçırmaya çalışan ve hakkında sürekli sahte hesaplar açan kişi. Bu kişinin de ortaya çıkması ve bu kişi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi gerekiyor."

"6284 Sayılı Kanun'un etkin bir şekilde uygulanmasını istiyoruz"

Müvekkilinin can güvenliğinin olmadığını vurgulayan Özgül, uzaklaştırma ve yakın koruma kararları aldırmalarına rağmen uygulama kısmında sorunlar yaşadıklarını anlattı:

"Müvekkilimin kapısının önüne yabancı erkekler geliyor. Geçtiğimiz gün 'Seni öldüreceğiz, kapının önüne çıkma' diye mesajlar alıyor. Bu kadın sürekli psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet ile karşı karşıya. Sistematik bir şekilde kadın hayattan koparılmaya çalışılıyor ve bunu gördük biliyoruz ki uzaklaştırma kararı alan kadınların birçoğu maalesef öldürüldü. Müvekkilim bunlardan bir tanesi olmak istemiyor. Bunun için her gün dilekçe veriyoruz ancak uygulama noktasında ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. 6284 Sayılı Kanun'un etkin bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Uygulanamıyorsa bu kadın tutuklansın istiyoruz. Müvekkilimin ölmek üzere olduğuna ilişkin birçok mesaj var."

"'Seni öldüreceğiz' denmiş polisler tarafından yine etkin bir önlem alınmamış"

