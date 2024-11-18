Üye Girişi
Haberler

Şiddete Farkındalık İçin Konferans Düzenlendi

Şiddete Farkındalık İçin Konferans Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen 'İhmal, İstismar, Şiddet Konferansı'nda, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin nedenleri ve sonuçları üzerinde duruldu. Prof. Dr. Aysel Günindi Ersöz, şiddetin geleceğe sirayet ettiğini vurguladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) öğrenci toplulukları tarafından, her türlü ihmal istismar ve şiddete farkındalık oluşturmak için "İhmal, İstismar, Şiddet Konferansı" düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Günindi Ersöz, üniversitenin Psikoloji, İletişim, Türk Akademik Hukuk ve Sosyoloji topluluklarınca, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin genellikle çevresindeki tanıdık kişilerce gerçekleştirildiğini söyledi.

Silahlı çatışmalarda en çok kadın ve çocukların öldüğünü, tecavüzlere maruz kaldığını anlatan Ersöz, şunları kaydetti:

"Kadınlar gözden çıkarılıyor ama çocuklar ne olacak, onlar da mağdur. Şiddet, ailede öğrenilen ve silsile halinde giden bir şey. Şiddet gelecek nesillere sirayet ediyor. Sadece kadın değil kadın, çocuk, toplum ve toplumun geleceği de bu şiddetten etkileniyor. Şiddet ortamında büyüyen çocuklar şiddete eğilimli oluyor. Şiddet aileden, medyadan ya da başka araçlardan öğreniliyor, ilerleyen zamanlarda artık o sorun olarak algılanmıyor ve sıradanlaşıyor. Şiddet hiçbir zaman bir çözüm yolu değil."

Konferansa, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf

Vicdansız çete üyesinden korkunç bir itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz

Devletin iki numarası, enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu

DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kalpazan 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Netanyahu hastaneye mi kaldırıldı? 19 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Uzak Şehir 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça full HD izleme linki Kalpazan 5. bölüm full HD tek parça izleme linki Pazartesi hangi diziler var? 18 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 18 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar CANLI izle! 18 Kasım 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 27. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.