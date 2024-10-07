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Şiddet ve İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebek Hayatını Kaybetti

Şiddet ve İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebek Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sıla'nın ölümü sonrası anne ve şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, sağlık bakanlığı açıklama yaptı.

(TEKİRDAĞ) - Şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, bir aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Bebek, 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla bebek, yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 30 gündür Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" açıklaması yapıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de Sıla bebeği "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, konu adli makamlara iletilmişti.

Sıla bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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