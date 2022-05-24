ŞİDDET UYGULAYIP CİNSEL SALDIRIYA KALKIŞTIĞINI İDDİA ETTİĞİ ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU - Haberler

ADANA'da Fide Uyarlar (42), köpeklerini gezdirirken tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan K. (45) hakkında kendisine cinsel saldırıya kalkıştığını, taciz ve şiddetine uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Gökhan K.?nin Uyarlar'ı asansörde taciz ettiği ve evinde dövdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir şirkette genel koordinatör olarak görev yapan Fide Uyarlar, babası rahatsızlanınca Adana'ya gelip, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine yerleşti. Geçen ay apartman bahçesinde köpeklerini gezdiren Uyarlar, birkaç kez selamlaştığı Gökhan K. ile tanıştı. Uyarlar, iddiaya göre bir süre sonra arkadaşlık yaşadığı Gökhan K.?nin tacizine uğradı. Uyarlar'ın evine giren Gökhan K., kadını günlerce alıkoydu, kolunu kırdı. Uyarlar, korktuğu için Gökhan K.?den şikayetçi olmadı.

RAHATSIZLIK VERMEMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI

Geçen günlerde Gökhan K., takip ettiği Uyarlar'ı apartmanın asansörüne binerken yakalayıp, cinsel saldırıda bulundu. Uyarlar, kurtulmak için tokat atsa da Gökhan K. de asansöre bindi. Bu anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Uyarlar, gece boyunca şiddete uğradığı iddiasıyla polis merkezine giderek Gökhan K.?den şikayetçi oldu. Gökhan K. de kendisine tokat attığı için Fide Uyarlar'dan şikayetçi oldu. Fide Uyarlar, kendisinden uzak durması ve rahatsızlık vermemesi şartıyla Gökhan K. ile uzlaştı.

ZORLA EVİNE GİRİP, DÖVDÜ

Son olarak Gökhan K., 22 Mayıs günü yan daireden balkonuna geçip, Fide Uyarlar'ın evine zorla girdi. Genç kadın çığlık atarak yardım istese de sesini kimseye duyuramadı. Gökhan K. ise Uyarlar'ı dövdü, cinsel saldırıya kalkıştı. O anlar, Uyarlar'ın evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Gökhan K. evden ayrılınca, Uyarlar elindeki görüntülerle polis merkezine giderek bir kez daha şikayetçi oldu.

Polis şikayet üzerine Gökhan K.?yi evine yaptığı baskında gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından Gökhan K., adliyeye sevk edildi.

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel