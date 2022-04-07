Şiddet uygulayan eşini öldüren Damla'nın beraat kararı bozuldu, 15 yıl hapis verildi (2)

KOCAELİ (DHA) - AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kendisine 15 yıl şiddet uygulayan eşini öldüren Damla Kutulu'nun, Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanarak, 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmesi ile ilgili avukatı Anıl Acurman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kararı eleştiren Acurman, şunları kaydetti: