Şiddet uygulayan eşini öldüren Damla'nın beraat kararı bozuldu, 15 yıl hapis cezası verildi

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, kendisine 15 yıl şiddet uygulayan eşi Fikret Kutulu'yu (33) öldürüp yargılandığı davada meşru müdafaa şartlarının oluşmasıyla beraat eden Damla Kutulu (35), Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yeniden yargılanırken, "Olay günü beni çok feci şekilde dövdü. Öldüreceğini söyledi" diyerek beraatini istedi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Damla Kutulu'yu, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak 15 yıl hapisle cezalandırdı.

Körfez ilçesinde 22 Ağustos 2015'te meydana gelen olayda Damla Kutulu, 15 yıl boyunca kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi Fikret Kutulu'yu başına tüple vurup bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan 2 çocuk annesinin yüzünde ve vücudunda darp izleri tespit edildi.