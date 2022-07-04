Şiddet uygulanarak dilendirilen çocukların dramı

ŞİRİNEVLER'de yaşları 2 ile 15 arasında değişen çocuklar, yanlarındaki kişiler tarafından dilendirilirken, bir de şiddet uygulanması yürekleri burktu. Şiddete maruz kalan çocukların yaşadığı dram, cep telefonu kamerasına yansıdı. Dilencilerin yoğunluğu nedeniyle dükkanlarının tercih edilmemesinden yakınan esnaf, yaşanan şiddet olayları karşısında çileden çıktı.

Bahçelievler Şirinevler'de, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarını kullanan binlerce kişinin her gün karşılaştığı dilenci çocuk tablosu, kanayan yaraya dönüştü. Yaş aralığı 2-15 arasında olduğu tahmin edilen çocuklar, kirli ve yırtık elbiselerle bölgedeki insanlardan para istiyor. Çocukların bu içler acısı durumunun yanında, bir de onları kullananlar tarafından şiddet uygulanması tepkilere neden oldu. O şiddet olayları, çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

"MİLLETİN BACAKLARINA ASILIYORLAR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel