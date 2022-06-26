'Şiddet görüyorum' deyince inandı, 177 bin lirası dolandırıldı

HATAY'da kepçe operatörü İmat Mollaahmet (37), internette tanıştığı, makyajla yüzüne şiddet izleri yapıp kendisinden yardım isteyen bir kadın tarafından 177 bin TL dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kentteki bir maden işletmesinde kepçe operatörlüğü yapan İmat Mollaahmet, 15 gün önce internette adının 'Aslı Zekeriya' olduğunu söyleyen kadın ile tanıştı. Kadın, İmat Mollaahmet'e Türkiye'ye gelmek istediğini ve kendisine yardım etmesini istedi. Makyajla yüzüne şiddet izleri yapan kadın, anne ve babasını kaybettiğini Almanya'da teyzesi ile beraber yaşadığını ve şiddet gördüğünü söyledi.

Mollaahmet'in avukatı İlhan Karaköse ise yaptıkları araştırmalar sonucunda müvekkilinin farklı bir dolandırıcılık olayına maruz kaldığını ve duygularının istismar edildiğini söyledi. Karaköse, vatandaşların bu ve buna benzer olaylar karşısında dikkatli olmalarını, uzman kişilere danışarak işlem yapmaları gerektiğini söyledi.