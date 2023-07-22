Şiddet Gören Çocuk ve Kardeşlerine Koruma Tedbiri

ŞİDDET GÖREN ÇOCUK VE KARDEŞLERİNE KORUMA TEDBİRİ

Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan Suriyeli babanın gözaltına alınmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek, şiddete maruz kalan çocuk ile 2 kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı aldırarak çocukları bakanlığa ait kuruluşa yerleştirdi.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan araştırmalar neticesinde ilgili şahsa ulaşılarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde şiddete maruz kalan çocuk ve iki kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edilmiş ve adli mercilerce talebimizin kabul edilerek çocuklar Bakanlığımız ait kuruluşa yerleştirilmiştir. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,