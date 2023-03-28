Sichuan-Taşkent Direkt Uçuşları Yeniden Başladı

CHENGDU, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e direkt uçuşlar Pazartesi günü yeniden başladı. Böylelikle iki yer arasındaki uçuş süresi 6 saatin altına indi.

Bu uçuş güzergahı, Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'ndaki Çin'in Zhejiang Loong Havayolları Limited Şirketi tarafından işletiliyor. Güzergahta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada gidiş-dönüş üç sefer düzenlenecek.

Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'nda tüm uluslararası uçuşların faaliyete geçmesiyle birlikte, havayolu şirketleri uluslararası uçuş güzergahlarını yeniden başlatma, yeni seferler ekleme ve başlatma işlemlerini hızlandırdı.

Geçtiğimiz Pazar günü itibarıyla bu yıl Chengdu'daki havalimanına gelen ve giden uçuşların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 31,8 artarak 3.262'ye ulaştı.