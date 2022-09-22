Sichuan Depreminde Dağda Mahsur Kalan Adam 17 Gün Sonra Bulundu

CHENGDU, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaybolan bir hidroelektrik santrali çalışanı, 17 gün sonra canlı şekilde bulundu. Sichuan'ın Luding ilçesindeki hidroelektrik santralinde çalışan 28 yaşındaki Gan Yu isimli işçi, Çarşamba günü bölgeden bir köylü tarafından kurtarıldı. Gan, Sichuan Üniversitesi'ndeki Batı Çin Hastanesi'nde tedavi görüyor. Devlet yayıncısı Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) yayınladığı bir videoya göre, Gan'ı bulan köylü Ni Taigo, Gan'ı arama çalışmalarına yerel dağları bilmesi sebebiyle katılmaya karar vermiş. CCTV'nin haberinde, Ni'nin Çarşamba sabahı bir dağın yamacında birinin yardım için bağırdığını duyduğu ve Gan'ı ağaçlar arasında yatarken bulduğu kaydedildi. Gan, Ni'ye yabani meyveler yiyerek ve kaynak suyu içerek kurtulduğunu söylemiş. Hastanenin başkan yardımcısı Wu Hong, Gan'ın çok sayıda yumuşak doku yaralanması, birkaç kırık ve ciddi enfeksiyonlardan muzdarip olduğunu söyledi. Hastanenin verdiği bilgiye göre, fiziksel zayıflığına rağmen Gan'ın hayati belirtileri istikrarlı. Deprem 5 Eylül'de Luding'i vurduğunda, Gan ve meslektaşı tahliye edilmeyi tercih etmediler ve hidroelektrik santralindeki yerlerinde kalmayı seçerek nehir aşağısındaki köyleri su basmaktan kurtardılar. Gan'ın meslektaşı 8 Eylül'de kurtarılmıştı. 11 Eylül itibariyle depremde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 93'tü.