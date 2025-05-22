Sichuan'daki Kömür Madeninde Çökme: 4 Madenci Hayatını Kaybetti

Sichuan'daki Kömür Madeninde Çökme: 4 Madenci Hayatını Kaybetti
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Çin'in Sichuan eyaletinde bir kömür madeninin tavanının çökmesi sonucu kaybolan 4 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay sonrasında maden sahibi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

CHENGDU, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki bir kömür madeninde tavanın çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cumartesi günü saat 11.00 sularında Wanyuan kentindeki Changshi'er kömür madeninde meydana gelen kazada 4 madenciden haber alınamıyordu.

Kurtarma yetkilileri Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, günlerce süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından kayıp 4 madencinin cansız bedenine çarşamba günü saat 11.30'da ulaşıldığını söyledi.

Kömür madeni sahibi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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