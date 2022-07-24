Sıcaktan tansiyonu yükselip aort damarı yırtıldı, erken müdahaleyle kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta aşırı sıcakta tansiyonu yükselen ve buna bağlı olarak aort damarı yırtılan hipertansiyon hastası Muharrem Deligöz (32), erken müdahale ile hayata tutundu. Operasyonu yapan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci, 32 yaşında birinin aort damarının yırtılmasının çok nadir olduğunu ve kendisinin de ilk defa böyle bir vaka ile karşılaştığını belirtti.

Bir şirkette çalışan Muharrem Deligöz, aşırı terleme, göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde aort damarının yırtıldığı tespit edilen Deligöz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Deligöz, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci, Deligöz'ün damar yırtılmasından kaynaklı ölme riskinin çok yüksek olduğunu ve mucize eseri hayatta kaldığını söyledi.

"Doktorlar, sıcak havadan kaynaklı tansiyon yükselmesinden dolayı damarlarımdan birinin yırtıldığını, birinin de genişlediğini söyledi. Durumumun çok ciddi ve daha önce görülmeyen bir şey olduğunu ve acil müdahale edilmesi gerektiğini söylediler. Beni buraya ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'nden getirdiler. Şu an iyiyim Allah'a şükür, arada bir ağrılarım var. Doktor bunun için de biraz zaman geçmesi gerektiğini belirtip, gözlem altında tutuyor. Benim bu yaşadığımın ihmal kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tansiyon hastaları olarak bizlerin sıcak havada biraz daha dikkat etmesi, ilaçları düzgün kullanmamız gerekiyor."