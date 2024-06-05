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Sıcaktan etkilenen yılan kamyonetin altından çıkarıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde sıcaktan etkilenen bir yılan, vatandaşlar tarafından bulunduğu kamyonetin altından çıkarılarak itfaiye ekiplerine teslim edildi. Yılan, gerekli kontrollerin ardından doğaya salındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sıcaktan bunalarak bir kamyonetin altına giren yılan, vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkarılarak itfaiye ekiplerine teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir açık otoparkta bulunan vatandaşlar, sıcaktan etkilenen yılanın araçların altına girerek gölgelendiğini fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, bir kamyonet altında bulunan yılanı çıkararak itfaiye ekiplerine teslim etti.

Muhafaza altına alınan yılan, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Yılanın otoparkta hareket edişi, vatandaş tarafından bulunduğu yerden çıkarılışı ve doğaya salındığı anlar ise bir kişi tarafında cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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