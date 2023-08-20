Sıcaktan bunalanlar şelaleye koştu

DÜZCE - Düzce'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu Aydınpınar Şelalesi'nde aldı.

Düzce'de hava sıcaklığı 35 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise serinliği ile bilinen Aydınpınar Şelalesi'ne koştu. Bazı vatandaşlar suya girerken, bazıları ise şelalenin serinliğine kendisini bıraktı.

Ailesiyle birlikte şelaleye gelen Fevzi Ataseven, "Şehir merkezinde yanıyorduk. Aydınpınar Şelalesi'ne geldik. Burada daha serin, daha havadar, daha güzel bir ortam var. Burası çok ferah, çok serin bir yer. Herkesin buraya gelmesini isteriz. Şu anda bulunduğumuz yer 10 derece sıcaklığa sahip olabilir" dedi.

"Suya girdik serinledik"

Sıcak havadan bunaldıklarını ifade eden Ömer Ataseven ise "Hava çok sıcak. Şelaleye girip serinledik. Düzce'den kaçtık buraya geldik. Hava sıcaklığı merkezde çok yüksek. Kendimize serin bir yer ararken buraya geldik. Aydınpınar Şelalesi tam bize göre. Hem aile yeri hem de huzurlu bir ortamı var. Suya girdik serinledik. Suyun sıcaklığı 10 numaraydı. Ne soğuk ne sıcak. Serindi" ifadelerini kullandı.