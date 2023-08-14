Sıcaktan bunalan gençler yüzülmesi yasak olan kanalda serinledi

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan Basra sıcakları nedeniyle bunalan gençler yüzmesi yasak olan sulama kanalında serinledi.

Türkiye'ye etkisi altına alan Basra sıcakları Kozan'da daha etkili oluyor. Dün 48.3 derce ile sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede bunalan gençler bir çok kişinin ölümüne neden olan sulama kanallarında ölümüne serinliyor. Çanaklı Mahallesinde bulunan sulama kanalı termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği ilçede gençlerin serinleme alanı oldu. Kanalda yüzerek serinlemek isteyen gençler onlarca boğulma vakasına rağmen tehlikeye aldırmadan "aşırı sıcak" diyerek kanala atladı. Tehlikeli serinlik kameralara yansıdı.