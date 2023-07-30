Sıcaktan bunalan çocuklar itfaiye ekipleriyle su savaşı yaptı

Su savaşı yapan Necibe Nur Göçer:

"Biraz da olsa serinledik"

ADANA - Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar itfaiyeyle su savaşı yaparak eğlendi. Saatler süren su savaşında herkes tepeden tırnağa ıslanırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göne gün içerisinde gölgede hava sıcaklığı 40 derece ölçülürken güneş altındaki termometreler sıcaklığı 45 ile 50 derece arasında ölçüyor.

Su savaşı yaptılar

Adana'da bulunan bir dernek, çocukları Sarıçam Yörük Ormanı'na götürdü. Burada çocuklar eğitmenler eşliğinde kamp yaparak doğa sevgisi öğrenirken dernek başkanı Ogün Sever Okur ise kebapçı Yaşar Aydın ile birlikte 'Su savaşı' etkinliği düzenledi. Yaklaşık 100 çocuk için su tabancası ve su balonu satın alan ikili ardından itfaiyeyi de etkinlik alanına çağırdı.

Sıcaklardan bunalan çocuklar, itfaiye ile birlikte su savaşı yaparak saatlerce eğlendi. İtfaiye de hortumla çocukları ıslattı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar bir nebze olsun serinleyerek tepeden tırnağa ıslandı. Su savaşı, renkli görüntülere de sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Çocuklar bu kampta hem doğa sevgisini öğreniyor hem de eğleniyor. Malum Adana'nın da havası çok sıcak. Çocuklarla birlikte burada böyle bir etkinlik yapmak istedik. Geçen sene de böyle bir su savaşı etkinliği yapmıştık. Bu artık bir festival haline geldi" dedi.

Kebapçı Yaşar Aydın ise çocuklarla birlikte çok eğlendiğini belirterek, "Burada su savaşıyla birbirimizi ıslatıyoruz. Hava çok sıcak, 45 derece. Şu anda ıslandım ama mutluyum. Çocuklar çok mutlu" ifadelerini kullandı.

Su savaşı yapan Necibe Nur Göçer (13), "Adana'nın havası çok sıcak. Burada su savaşı yaparak biraz da olsa serinledik ancak kesmedi. Eve gidip kendimi yine suyun altına atacağım" diye konuştu.

Cansu Günaydın isimli çocuk ise itfaiye ile birlikte su savaşında çok eğlendiğini belirtti.

Yaşar Alp Göçer de sıcak havada su savaşıyla biraz olsa serinlediğini anlattı.