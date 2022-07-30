Sıcaktan bunalan çocuklar 3 metrelik duvardan 1 metre derinliğindeki süs havuzuna atladı

DİYARBAKIR'da 40 dereceyi aşan sıcakta bunalan çocuklar, girilmesi yasak ve tehlikeli olan süs havuzlarında serinliyor. Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna gelen çocuklar, tehlikeye aldırmadan, yüksekliği 3 metreyi aşan duvardan 1 metre derinliğindeki suya atlıyor.

Kentte günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden kavurucu hava sıcaklığından bunalanlar, serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara akın etti. Çocuklar da parklarda süs havuzlarında suya girerek serinledi. Kentin sembolleri arasındaki tarihi Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na aileleriyle gelen çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinledi. Bazı çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden yüksekliği 3 metreyi aşan duvardan 1 metre derinliğindeki suya atladı.

Çocuklar ise serinlemek için suya girdiklerini ve sıcakların bunalttığını söyledi.