- Sıcaktan bunalan boz ayı ailesinin havuz keyfi

Sudan çıkmak bilmeyen ayılar, gazetecilere adeta poz verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun:

" Antalya'nın sıcakları onları etkiliyor"

ANTALYA - Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Antalya'da, yüksek nem ve sıcak havadan bunalan boz ayılar, Doğal Yaşam Parkında kendileri için hazırlanan doğal su havuzlarında serinliyor. Anne, baba ve 5 kardeşten oluşan 7 bireylik ayı ailesi, havuzda bol bol suyla oynadı, kendisini görüntüleyen gazetecilere adeta pozlar verdi.

Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkan Antalya'da yüzde 65 oranına varan nemden insanların yanı sıra hayvanlar da etkileniyor. Kepezaltı bölgesinde 650 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, 150 türde bin 500'ü geçkin hayvana ev sahipliği yapıyor. Mayıs ayında bastıran sıcak hava ve bunaltıcı nem sonrası hayvanat bahçesi yönetimi de primat grubu ve suyu seven hayvanların hem sıcaklıklardan etkilenmemesi hem de kaybettikleri enerjiyi geri kazanabilmeleri için çeşitli serinleme metotları uyguluyor.

Doğal havuzda keyifli dakikalar

Hayvanat bahçesinde anne, baba, büyük abla ile ağabey ve 3'er yaşında 3 kardeşten oluşan 7 bireylik boz ayı ailesinin ise, yaşadıkları alana kurulan havuzlarda suyla serinlemesi objektiflere yansıdı. Kalın deri ve tüylerinin etkisiyle sıcak havadan daha çok etkilenen ayılar, uzun süre havuz içerisinde serinledi, zaman zaman da kendisini görüntüleyen gazetecilere adete poz verdi.

Yeni misafir Zeus ve Hera kardeşler

Yaşam parkının yeni misafirleri ise geçtiğimiz günlerde getirilen 9 aylık aslan kardeşler oldu. Zeus ve Hera adı verilen iki kardeş de vaktini sıcak havadan dolayı gölgelik alanlarda geçirmeyi tercih etti.

Haftada 1 gün tatilleri var

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı Pazartesi günleri ziyaretçiye kapatma kararı aldıklarını belirten, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, 1 günlük tatille hayvanların refahını ön planda tutmak istedikleri için böyle bir karar aldıklarını ifade etti.

Yavru aslanlar kırmızı ve beyaz etle beslenmeye başladı

Yeni katılan iki yavru aslan hakkında da bilgiler paylaşan Arsun, "Biraz oyuncu yavrular. Artık etle beslenebiliyorlar. Haftanın bazı günleri kırmızı, bazı günlerinde ise beyaz etle besliyoruz. Keyifli vakit geçiriyorlar, çünkü 2 dönüm gibi geniş bir arazi üzerinde barınakları var. Gölgede yatarak, serinleyerek ya da oyun oynayarak vakitlerini geçiriyorlar" dedi.

Genellikle havuzda vakit geçiriyorlar

Arsun, 5 kardeş ve ebeveynlerden oluşan boz ayı ailesinin havaların ısınmasıyla birlikte vakitlerini havuzda geçirmeyi tercih ettiğini belirterek, "Genellikle havuzda vakit geçiriyorlar. Antalya'nın sıcakları onları etkiliyor. İstediklerinde kışlık alanlara geçip sıcak saatlerde orada vakit geçiriyorlar. Ancak en çok havuzlarında oynamayı tercih ediyorlar. Burada doğan 3 yavrumuz insanlara korkmadan yaklaşabiliyorlar. Çünkü ziyaretçilerimiz yasak olmasına rağmen yiyecek veriyor. O yüzden ayılar da ziyaretçilere ilgili gösteriyor" diye konuştu.