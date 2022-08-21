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Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor

Sıcaktan bunalan Antalyalılar, sahilde sabahlıyor

Güncel Haberler

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde yüksek sıcaklık ve nemden bunalarak serinlemek isteyenler, soluğu sahil kenarında alıp, gece burada uyuyor.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde yüksek sıcaklık ve nemden bunalarak serinlemek isteyenler, soluğu sahil kenarında alıp, gece burada uyuyor.

Her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin geldiği Konyaaltı Sahili'ni, akşamları da aşırı sıcak ve nemden bunalanlar dolduruyor. Serin noktada uyuyabilmek isteyenler, gece sahile gelerek ya havluların üzerinde ya da yasak olmasına rağmen kurdukları çadırlarda uyuyor. Gecenin sıcağından kurtularak serinleyenler, günün ilk ışıklarıyla uyanıp denize giriyor. Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 85'e ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece olduğu kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel

Konyaaltı Sahili Konyaaltı Güncel Haberler

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