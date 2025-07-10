Sıcaklardan Bunalanlar Karlı Zirvelerde Serinliyor

Sıcak havadan bunalanlar, Ardahan'daki karlı zirvelerde serinlemenin keyfini yaşıyor.

Kentteki yayla ve zirveleri tercih edenlerin çoğunluğu sıcaklığın 35 dereceyi bulduğu illerden geliyor. İzmir'den Ardahan'a gelen bir grup, Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda gezinti yaptı.

Ziyaretçiler, yaylada hala karla kaplı noktalara çıkarak kar üstünde gezdi, serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Ömer Dize, AA muhabirine, İzmir'de nefes almakta zorlandığını söyledi.

Sıcaktan bunalanların bu mevsimde Ardahan'ı tercih edebileceğini belirten Dize, "Burada çok rahatladım. İzmir'de yaşıyorum. Buralara gelince serinliyoruz. Çok enteresan bir şekilde şaşırdım. Şu an yaylada kar var. İzmir'de insanlar sıcaktan çok bunalıyorlar. Ben bu manzara karşısında çok şaşkınım." dedi.

Dize, İzmir ya da Ege Bölgesi'nde yaşayanlara bölgeyi görmelerini tavsiye etti.