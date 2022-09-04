Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı Güncel Haberler Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı RİZE - Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Rize'de bir süredir etkili olan sıcaklık havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Havaların sıcaklığından bunalan bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Maşalacı Rize Güncel Haberler

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