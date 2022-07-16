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Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serin ve sulak alanların yolunu tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serin ve sulak alanların yolunu tuttu

Hava sıcaklığının etkisini artırdığı Batman'da bayram tatilinin son günlerini fırsat bilen vatandaşlar, Batman Çayı'nı tercih ederek serinlemenin tadını çıkarttı.

Hava sıcaklığının etkisini artırdığı Batman'da bayram tatilinin son günlerini fırsat bilen vatandaşlar, Batman Çayı'nı tercih ederek serinlemenin tadını çıkarttı.

Aşırı sıcakların baş gösterdiği Batman'da vatandaşlar bayram tatilinin son günlerini nehir ve akarsuların kıyılarına akın ederek geçirdi. Bölge halkının uğrak yerleri olan sulak alanların olduğu bölgelerde tesisler oluşturulup, vatandaşların serinlemek için tercih mekanları haline geldi. Uzak deniz ve tatil beldeleri yerine bulundukları illerin doğal güzelliklerindeki nehirlerde aramaya başlayan vatandaşlar, nehir ve akarsuların yolunu tuttu.

Batman Çayı kıyısında işletmeci olan Vedat Özdemir, vatandaşların uzak yerlere gitmesine gerek kalmayacağını, güvenli ve huzurlu bir şekilde bulunulan yerde yapılabileceğini söyledi. Özdemir, "6-7 kişi burayı yönetiyoruz. Turizm konusunda biraz daha kendimizi geliştireceğiz ileriki senelerde insanlarımız diğer yerlere gitmek zorunda kalmasınlar diye herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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