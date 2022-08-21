Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıcak havalarda sokaktaki can dostlar unutulmuyor

Güncel Haberler

Sıcak havalarda sokaktaki can dostlar unutulmuyor Bursa'da hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde seyrederken, sokakta yaşayan hayvanlar için su ve mama kapları düzenli olarak dolduruluyor.

Sıcak havalarda sokaktaki can dostlar unutulmuyor

BURSA - Bursa'da hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde seyrederken, sokakta yaşayan hayvanlar için su ve mama kapları düzenli olarak dolduruluyor.

Nilüfer Belediyesi özellikle sıcak havalarda su kaplarının sayısını arttırdı. 47 noktada bulunan kedi evleri ve 68 noktadaki beslenme odaklarına düzenli olarak su ve mama kabı koyan ekipler, mahallelerdeki yoğunluğa göre ekstra çalışmalar yürütüyor. Bu yaz başından beri 2 binden fazla kova dağıtan ve bunların yarıdan fazlasını su için belirli noktalara bırakan ekiplerin en büyük yardımcısı ile duyarlı vatandaşlar oldu. Sadece sokak aralarında değil, kırsalda yaşayan hayvanları da unutmayan belediye ekipleri düzenli olarak buraları ziyaret edip can dostlara mama ve su bırakıyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Sanem Çetiner, "Sıcak havalarda minik dostların, daha büyük ebatlı can dostlarımızın suya çok ihtiyacı var. Onlara mama vermeyi akıl ederken bir taraftan su koymayı unutmuyoruz. Hepimiz onlar için kapımızın önünde su bulundursak bu sıcak günleri daha rahat geçirmelerini sağlayabiliriz. Bizler onlar için çalışırken, sizlerin de ihmal etmeyeceğinizi biliyoruz. O yüzden gönüllülerimiz olduğu için şanslıyız. Onları düşünen dostlarımız var. Su dünya için çok önemli" dedi.

"Biz Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 47 noktadaki kedi evlerine, 68 noktadaki beslenme odaklarına mama ve suyu düzenli götürüyoruz" diyen Çetiner, "Aynı zamanda bu yaz mama ve su için 2 bin kova dağıttık. Suyu yazın daha fazlalaştırdığımız için bin kovası su için kullanıldı. Mahallelerdeki hayvanların yoğunluğuna göre o kadar daha fazla mama ve su götürmeye gayret ediyoruz. Sizler de boşalan kovalara su ve mama koyarak yardımcı olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Güncel

nilüfer belediyesi Bursa kedi su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title