Sıcak Havalar Leylekleri Etkiliyor

Sıcak havalar büyük göçe hazırlanan leylekleri de etkiledi

KONYA Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ağustos ayının sonlarının yaklaşması nedeniyle büyük göçe hazırlanan leylekler, sıcak havaların etkisiyle kaldıkları yuvalarını boşaltırken, sulak alanlardan ise hiç ayrılmıyor.

Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birisinin bulunduğu Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesindeki Leylekler Vadisi'nde bulunan leylekler yaz döneminin sonuna gelinirken daha sıcak ülkelere doğru gitmek için büyük göçe hazırlanıyor. Mart ayında vadiye gelen leylekler üreme döneminin geride kalmasıyla birlikte dünyaya gözlerini açan yavru bireylerini büyüttü ve yetiştirdi. Uçmayı da öğrenen yavrular, ebeveynleri ile birlikte gün boyu arazide yiyecek avı gerçekleştiriyor. Yetişkinler ile birlikte yavru bireyleri bugünlerde aşırı sıcaklıklar da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 38 dereceleri gördüğü ilçede bir yandan yiyecek arayışını sürdüren leylekler, bir yandan da sulak alanlardan hiç ayrılmıyor. Küçük göletler ve gölcüklerin yanından akşam saatlerine kadar hiç ayrılmadığı gözlenen leylekler, toplu halde hem yiyecek arıyor hem de susuzluğunu gidererek serinlemeye çalışıyor. Yaşanan bu manzara sebebiyle gün içerisinde Leylekler Vadisi'ndeki yuvaların da boş olması dikkat çekiyor. Zaman zaman yuvalarına gelen leylekler, yuvalarında fazla durmadan tekrar sulak alanlara dönüş yapıyor.

Sıcaklardan yaban hayatı gibi leyleklerde olumsuz etkileniyor

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilkbahar döneminde baharı müjdeleyerek Beyşehir ilçesindeki yuvalarına gelen leyleklerin burada üremesini tamamladığını belirterek, yavru bireylerin de zaman içerisinde yaptığı uçuş talimleriyle uçmayı öğrenerek bu ay içerisinde olması gereken büyük göçe hazır hale geldiğini söyledi. Beyşehir'de Ağustos ayının ortalarına gelinmesine rağmen toplu leylek göçünün henüz başlamadığını anlatan Büyükkafalı, leyleklerin yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle sürüler halinde toplu olarak sulak alanların kenarında görülmeye başladığını söyledi. Hava sıcaklık değerlerinin zaman zaman 40 dereceye kadar ulaştığı ilçede bu durumdan yaban hayatı gibi leyleklerin de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Büyükkafalı, "Sıcaklarla birlikte leylekler de sıkıntıya girdi. Özellikle yeni doğan ve uçmayı öğrenen leylekler de beslenmeye gidiyor ve şu anda büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Sıcak havaların etkisiyle çok uzaklardaki tarlalara gidiyorlar, tarlaların sürüldüğü yerlerde besin arıyorlar. Onun dışında uzaklardaki göl ve göletlere hem serinlemek hem susuzluğunu gidermek ve besin ihtiyacını gidermek amacıyla gidiyorlar, besin arıyorlar. Tabi popülasyonları iyice arttı. Her yuvada tahminen 3 yavru var. Biraz sıkıntıda olduklarını gözledik bugünlerde. Hem sıcak havaların etkisiyle hem de sulak alanların bölgede günden güne azalması ile ilgili olarak yaban hayatını ve onları da bu durum olumsuz etkiliyor" dedi.

"Leyleklerin göçü için hava şartları çok uygun değil"

Bölgede ilk defa böyle bir sıcaklık olduğunu gördüklerini anlatan Büyükkafalı, "Neredeyse 40 dereceye yaklaştı, 37-38 civarında gidiyor hava sıcaklıkları ve bir hafta daha böyle sürecek bu. Şu anda büyük göçe hazırlanan leylekler sıcak hava rüzgarları ile göç ediyor. Öyle düşünüyorum ki, zamanı da kaçıracaklar. Ağustos ayının ortalarında ve sonlarında giderlerdi. Daha erken gidebilirler, çok daha geç gidebilirler. Çünkü hava şartları çok uygun değil, böyle devam ederse onları yanıltabilir diye düşünüyorum. Ama mutlaka gideceklerdir. Eylül ayını bulduğunu hiç görmedik gidişlerinin" şeklinde konuştu.

Büyükkafalı, leyleklerin toplu göçe başladığı anlarda bölgeden ayrılırken gidiş şekillerinin de görsel bir şölen oluşturduğunu kaydederek, "Keşke hepimiz görebilsek. Ben bir kere şahit olabildim. Yukarıda bir tane liderleri dönerek hepsini topluyor. Saatlerce tur atarak hep birlikte gidiyorlar. Görsel bir şölen. İnşallah zamanında, en uygun zamanda ve havada giderler. Eylüle kalmadan gideceklerini düşünüyoruz" dedi.