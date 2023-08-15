Sıcak havalar esnafı zorluyor

OSMANİYE Osmaniye'de 45 dereceye yaklaşan hava sıcaklıkları, özellikle emek işçiliği yapan esnafın çalışmasını güçleştiriyor. Mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıkları, Osmaniye'de hayatı olumsuz etkiliyor.

Eyyamı Bahur sıcaklarının ardından gelen Basra sıcaklarının etkisi altına giren Osmaniye'de termometreler 42 dereceyi gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi geçti. Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı Osmaniye'de emek işçiliği yapan esnaf günde 3-4 tişört değiştirdiklerini, sıcaktan yemek bile yiyemediklerini ve mesailerini zor şartlarda tamamladıklarını söyledi.

Çocukluğundan beri mobilya ustalığı yapan Adem Can, "Çift vantilatörle çalışmamıza rağmen sıcağa dayanamıyoruz. Dışarısı 45 derece biz burada 100 dereceyi görüyoruz yukarısı çinko yüksel olmasına rağmen bir fayda sağlamıyor ne yapacağımız şaşırdık. Günlük 3-4 tişört değiştiriyoruz sıcaktan ne yemek yiyemiyoruz. Çalışma iştahımız hiç kalmadı sıcağın altındayız 2 vantilatör çalıştırıyoruz etki etmiyor asfaltın sıcağı çinkonun sıcağı ne yapacağımızı şaşırdık." dedi.

Fırıncılık yapan Hasan Özoğlu, "Burada 80-90 derecenin altında çalışıyoruz klima taksak klimada fayda etmiyor nasıl edeceğiz anlamadım. Bu fırında acayip bir sıcaklık var bu sıcakta ekmekte satılmıyor hamurlar araya gidiyor çok sıcak fırıncılara da yazık esnaflara da yazık ne yapacağız bilmiyorum." Dedi