Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları eritti Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları erittiIĞDIR Iğdır'da son günlerde artan aşırı sıcak havalar kentin sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı'ndaki karları eritti. Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları eritti IĞDIR Iğdır'da son günlerde artan aşırı sıcak havalar kentin sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı'ndaki karları eritti. Hava sıcaklığının son zamanlarda artması nedeniyle 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'ndaki kar kütleleri de erimeye devam ediyor. Yüksek rakımlara kadar çıkan kar erimesinin Ağustos ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Aşırı sıcaklardan dolayı Ağrı Dağı'ndaki buzulların gözle görülebilecek derecede eridiğini görmek mümkün. İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel Ağrı Dağı Iğdır Güncel Haberler

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