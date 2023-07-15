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Sıcak havadan bunaldı, güneşe taşla böyle saldırdı

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Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan bir vatandaş güneşe taş attı. Sıcak havadan bunaldığını belirten vatandaş, güneşe 'Bizi mahvettin' diyerek tepki gösterdi. Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklarda artış yaşandı. Bazı illerde 'Dışarı çıkmayın' uyarıları yapılırken, Güneydoğu bölgesinde de vatandaşlar hayli zor anlar yaşıyor. Sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da bir vatandaş, 'Bizi mahvettin' diyerek güneşe taş attı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Sıcak havadan bunaldı, güneşe taşla böyle saldırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan bir vatandaş güneşe taş attı. Sıcak havadan bunaldığını belirten vatandaş, güneşe "Bizi mahvettin" diyerek tepki gösterdi.

Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklarda artış yaşandı. Bazı illerde "Dışarı çıkmayın" uyarıları yapılırken, Güneydoğu bölgesinde de vatandaşlar hayli zor anlar yaşıyor.

Sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da bir vatandaş, "Bizi mahvettin" diyerek güneşe taş attı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Güncel

Şanlıurfa Türkiye Güncel Haberler

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