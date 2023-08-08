Aksaray'da hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar ulaşması üzerine itfaiye ekipleri, dışarıda çalışan temizlik işçileri ve sahada futbol oynayan çocuklara su sıkarak serinletti. Renkli görüntüler dron ile havadan da kaydedildi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşları itfaiye su sıkarak serinletti

AKSARAY Hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar ulaştığı Aksaray'da sıcaktan bunalanlara itfaiye su sıkarak serinletti. Dışarıda çalışan temizlik işçileri ve sahada futbol oynayan çocuklar itfaiyenin suyuyla serinlerken, o renkli sahneler dron ile havadan da görüntülendi.

Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaştığı Aksaray'da serinlemek isteyen belediye işçileri ile itfaiye arasındaki diyalog ve sonrasında yaşananlar renkli görüntülere sahne oldu. Kılıçaslan Parkı'nda 41 derece sıcaklık altında çalışan belediye personelleri görevden dönen itfaiye aracını görünce, "Yangın burada biz de yanıyoruz" diyerek aşırı sıcak hava nedeniyle itfaiyeden yardım istedi. Personellerin bu isteğini geri çevirmeyen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracı durdurarak çalışan personellerin üzerine havadan su sıktı. Suyu gören sahada maç yapan çocukların talebini de geri çevirmeyen itfaiye ekibi çocukları da serinletti. Suyla birlikte serinleyen işçi ve çocukların keyifli halleri kameralara yansırken, tüm bu yaşananlar dron ile de görüntülendi.