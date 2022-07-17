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Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu sahilde aldı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel
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Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu sahilde aldı Kocaeli'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu sahilde aldı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu sahilde aldı

KOCAELİ - Kocaeli'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Hava sıcaklıklarının 31 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sıcak havadan bunalan vatandaşlar güneşten korunmak için gölgelik alanlarda ve sahilde yoğunluk oluşturdu.

Havaların ısınmasıyla sahilin kalabalıklaştığını söyleyen Polat Gönültaş, "Sıcak yakıyor ve nem var. Bence hava bundan sonra hep böyle sıcak gider. Hava iyice açıldı. Kar, kış, yağmur geçti. İnsanlar yeni yeni sahillere akın etmeye başlıyor. Yeni yeni kalabalıklar başlıyor. İnsanlar evde sıkıldı" dedi.

"İnşallah bir an önce kış gelir"

Sıcak havanın kendisini bunalttığını ifade eden Batuhan Gülbak ise "Aşırı derecede sıcak var. Geçen yaz askerlik dolayısıyla tatile gidememiştim. Bu yaz da gidemedim. Bunaltıcı bir sıcak var. İnşallah bir an önce tekrar kış gelir" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel

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