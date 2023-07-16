Sıcak Havada Sürücülerin Dikkatli Olması Uyarısı

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, sıcak havada sürücülerin trafikte daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Şeker, yaptığı açıklamada, sıcak hava nedeniyle sürücülerin uyuma, yorgunluk ve dikkatsizlik riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Özellikle yaz aylarında trafik kazalarında artış yaşandığını ifade eden Şeker, sürücülere öğle saatlerinde araç kullanmaktan kaçınmalarını, sık sık mola vermelerini ve kendilerini serinletmelerini önerdi.