Sıcak Havada Çocukların Havuz Keyfi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde, 32 derece sıcaklıkta bunalan çocuklar ahşap paletlerden yaptıkları havuzda serinleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, yaptıkları havuzda serinledi.

Sıcaklıkların 32 santigrat dereceyi gösterdiği ilçenin Himmetoğlu köyünde bunalan çocuklar, ahşap paletlerden havuz iskeleti kurdu.

Çocuklar, iskeletin üzerine branda sererek oluşturdukları havuzu suyla doldurdu. Suda serinleyen çocuklar, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu'na bomba teklif

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hakan'a bomba teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sebze bahçesine giden kadının cansız bedeni bulundu

Sebze bahçesine giden kadının acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.