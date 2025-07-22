Sıcak Havada Çocukların Havuz Keyfi
Bolu'nun Göynük ilçesinde, 32 derece sıcaklıkta bunalan çocuklar ahşap paletlerden yaptıkları havuzda serinleyerek eğlenceli anlar yaşadı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, yaptıkları havuzda serinledi.
Sıcaklıkların 32 santigrat dereceyi gösterdiği ilçenin Himmetoğlu köyünde bunalan çocuklar, ahşap paletlerden havuz iskeleti kurdu.
Çocuklar, iskeletin üzerine branda sererek oluşturdukları havuzu suyla doldurdu. Suda serinleyen çocuklar, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel