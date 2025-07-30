Sıcak Hava Yaban Hayvanlarını Etkiliyor: Trakya Üniversitesi'nde Kuşlar Bitkin Düşüyor

Sıcak Hava Yaban Hayvanlarını Etkiliyor: Trakya Üniversitesi'nde Kuşlar Bitkin Düşüyor
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Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, sıcak hava koşullarının yaban hayvanları, özellikle kuşlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Son günlerde müzeye getirilen bitkin düşmüş kuş sayısında artış yaşandığını ifade eden Yeltekin, genç kuşların yuvadan ayrılması ve tecrübesizlikleri nedeniyle besin bulmada zorluk yaşadıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Özmen Yeltekin, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaban hayvanlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Yeltekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftada Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'ne getirilen, sıcaktan bitkin düşmüş kuşların sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Bu artışın çeşitli sebeplerinin olduğunu belirten Yeltekin, "Öncelikle birçok kuş türünün yuvadan ayrıldığı dönem içerisindeyiz. Bunlar başarıyla büyüdükten sonra artık yuvalarını terk etme aşamasına geldiler. Bir süre daha ebeveynlerinin kontrolünde kalarak bir miktar besin takviyesi de alıyorlar, ancak yuvayı tamamen terk ettikten sonra bu sıcaklarla baş başa kalıyorlar. Tecrübesizlik nedeniyle besine ve suya ulaşmada bir takım talihsizlikler yaşadıklarında da bitkin düşüyorlar." diye konuştu.

Yeltekin, müzeye son olarak duyarlı bir vatandaş tarafından bitkin düşmüş yavru bir kızıl şahin getirildiğini dile getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek kuşların bakımlarının yapılmasını sağladıklarını ifade eden Yeltekin, "Burada önemli küçük müdahaleler yapıldığında tekrar hayata tutunuyorlar. Kolay bir bakımla ehil ellerde doğaya kavuşuyorlar. Biz de bu aşamada aracı oluyoruz. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın ilgili birimlere bilgi vermesini rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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