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Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Gazze Sakinleri Deniz Kenarında Serinliyor

Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Gazze Sakinleri Deniz Kenarında Serinliyor

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GAZZE, 25 Haziran (Xinhua) -- Filistin'in kıyı bölgesindeki Gazze kentinde sıcak hava dalgası hüküm sürerken, bölge sakinleri Akdeniz sahilinde dalgalarla oynayarak ve suya girerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Gazze Sakinleri Deniz Kenarında SerinliyorSıcak hava dalgasının etkisi altındaki Gazze'de, Akdeniz sahilinde serinleyen insanlar, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 25 Haziran (Xinhua) -- Filistin'in kıyı bölgesindeki Gazze kentinde sıcak hava dalgası hüküm sürerken, bölge sakinleri Akdeniz sahilinde dalgalarla oynayarak ve suya girerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Gazze Sakinleri Deniz Kenarında SerinliyorSıcak hava dalgasının etkisi altındaki Gazze'de, Akdeniz sahilinde serinleyen insanlar, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Gazze Sakinleri Deniz Kenarında SerinliyorSıcak hava dalgasının etkisi altındaki Gazze'de, Akdeniz sahilinde balon satan bir satıcı, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Gazze Sakinleri Deniz Kenarında SerinliyorSıcak hava dalgasının etkisi altındaki Gazze'de, Akdeniz sahilinde serinleyen insanlar, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Filistin Akdeniz Gazze Güncel Haberler

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