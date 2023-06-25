Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Gazze Sakinleri Deniz Kenarında Serinliyor
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GAZZE, 25 Haziran (Xinhua) -- Filistin'in kıyı bölgesindeki Gazze kentinde sıcak hava dalgası hüküm sürerken, bölge sakinleri Akdeniz sahilinde dalgalarla oynayarak ve suya girerek serinlemeye çalışıyor.
GAZZE, 25 Haziran (Xinhua) -- Filistin'in kıyı bölgesindeki Gazze kentinde sıcak hava dalgası hüküm sürerken, bölge sakinleri Akdeniz sahilinde dalgalarla oynayarak ve suya girerek serinlemeye çalışıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel