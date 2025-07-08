Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Etkilemeye Devam Ediyor

Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Etkilemeye Devam Ediyor
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Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının bir hafta daha sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyrediyor, yarın İstanbul'da 35, Ankara'da 36, İzmir'de ise 38 dereceye çıkacak.

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının, bir hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklentisi bulunmadığını belirten Özdemirci, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Özdemirci, perşembe gününden itibaren kuzey bölgelerde sıcaklıkların azalacağını ve mevsim normalleri civarına ineceğini söyledi.

İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Özdemirci, "Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde. Sıcak hava dalgası bir hafta daha etkisini sürdürecek." dedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklentisi bulunmadığını ifade eden Özdemirci, şu bilgileri verdi:

"Yarın sıcaklıklar İstanbul'da 35, Ankara'da 36, İzmir'de 38 derece olacak. Perşembe günü İstanbul'da sıcaklık azalacak ve 29 dereceye düşecek. Sıcaklıklar perşembe ve cuma günü Ankara'da 38, İzmir'de 35 derecede seyredecek."

Özdemirci, iç, batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkacağını vurgulayarak, güneş ışınlarının dik geldiği 12.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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