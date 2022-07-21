Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor BAĞDAT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye kadar çıktığı Irak, yaz sıcağında kavruluyor. BAĞDAT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye kadar çıktığı Irak, yaz sıcağında kavruluyor. Bugünlerde çok sayıda insan sokaklardaki fanların önünde durarak veya pazarlarda sunulan soğuk meşrubatları içerek serinlemeye çalışıyor. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir yerel pazarda Iraklılar serinlemek için meşrubat içiyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf Khalil Dawood/Xinhua) Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir yerel pazarda Iraklılar serinlemek için meşrubat içiyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf Khalil Dawood/Xinhua) Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı bir erkek fanın önünde serinliyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua) Xinhua / Güncel Bağdat Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.