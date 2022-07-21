Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor
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BAĞDAT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye kadar çıktığı Irak, yaz sıcağında kavruluyor.
BAĞDAT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye kadar çıktığı Irak, yaz sıcağında kavruluyor. Bugünlerde çok sayıda insan sokaklardaki fanların önünde durarak veya pazarlarda sunulan soğuk meşrubatları içerek serinlemeye çalışıyor.
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir yerel pazarda Iraklılar serinlemek için meşrubat içiyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf Khalil Dawood/Xinhua)
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir yerel pazarda Iraklılar serinlemek için meşrubat içiyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf Khalil Dawood/Xinhua)
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı bir erkek fanın önünde serinliyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)