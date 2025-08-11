Sıcak Hava Dalgası: 24 Kentte Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıktı

Yurt genelinde bugün 24 kentte sıcaklık 40 derece ve üzerini gösterdi. Meteoroloji, bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Siirt'in Kurtalan ilçesi 45,9 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.

Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler, 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 45,9 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,9 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 45,7 derece, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçeleri 45,6 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Siirt, Kurtalan45,9
Gaziantep, Karkamış45,7
Mardin, Nusaybin45,6
Şırnak, Cizre, Silopi45,6
Aydın, Nazilli45,2
İzmir, Tire45,1
Şanlıurfa, Ceylanpınar45,1
Hatay, Kırıkhan44,9
Adana, İmamoğlu44,8
Burdur, Bucak44,3
Antalya, Manavgat44,1
Kilis, Elbeyli44,1
Osmaniye, Sumbas44
Muğla, Yatağan43,6
Denizli, Sarayköy43,5
Batman, Hasankeyf43,4
Diyarbakır, Bismil43,1
Kahramanmaraş, Türkoğlu42
Adıyaman, Besni41,9
Mersin, Mut41,9
Balıkesir, Edremit41,5
Eskişehir, Sarıcakaya41,3
Manisa, Saruhanlı, Salihli41
Uşak, Eşme40,9

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
