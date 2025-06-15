Sıcak Hava Balonu Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti, 19 Turist Yaralandı

Sıcak Hava Balonu Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti, 19 Turist Yaralandı
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Aksaray'da meydana gelen sıcak hava balonu kazasında pilotun hayatını kaybettiği, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığı bildirildi. Olayın ardından yaralı turistler hastaneye kaldırıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonunun sert inişi sonucu pilotun hayatını kaybettiğini, 19 turistin yaralandığını bildirdi.

Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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