Sıcak hava Antalya'yı kavurdu; hayvanlar buzlu meyve ve fıskiyeyle serinletildi

ANTALYA'da sıcak hava ve düşük nem, kentte yaşayanları ve tatilcileri etkiledi. Sokaklar ve parklar boş kalırken, sahilde de yoğunluğun azaldığı görüldü. Hayvanat bahçesinde ise hayvanları serinletmek için buzlu meyve verilip fıskiyelerle su sıkıldı.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı. Nem oranının yüzde 5'lere kadar düştüğü kentte sıcaklık nedeniyle sokaklar boş kaldı. Kentin ünlü sahillerinden Konyaaltı'nda hafta sonunda az sayıda tatilcinin olması dikkat çekti. Sahil bandında spor yapanların da diğer günlere göre az olduğu görüldü. Bazı tatilciler gölgelik alanları tercih ederken bazıları ise serinlemek için Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.

Antalya Valiliği'nden geçen hafta yapılan uyarıda yüksek sıcaklık ve orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunulmuş, kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları gerektiği belirtmişti. Hava sıcaklığının Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.