Haberler

Sıcak Bir Eğitim Ortamı: Öğretmen Tuğba Çökdel'in Çabaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Dumlusu köyünde 3 yıldır görev yapan öğretmen Tuğba Çökdel, zorlu koşullara rağmen 18 öğrencisine sıcak bir eğitim ortamı sağlamaya çalışıyor. Sobalı sınıfta renkli etkinliklerle öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunuyor.

Muş'un en ücra köylerinden birinde 3 yıl önce göreve başlayan sınıf öğretmeni Tuğba Çökdel, sobalı sınıfta 18 öğrencisini iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor.

Osmaniye'de yaşayan sınıf öğretmeni Çökdel, 3 yıl önce il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Dumlusu köyüne atandı.

Okulun tek öğretmeni olarak göreve başlayan Çökdel, birleştirilmiş sınıfta öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Çökdel, dağın yamacında kurulu köy okuluna servisle gelip, ardından soba yakarak ısıttığı sınıfta 18 öğrencisi için sıcak bir eğitim ortamı oluşturuyor.

Çocukların okulu sevmesi için sınıf panolarını rengarenk süsleyen Çökdel, derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkıda bulunuyor.

Çökdel, öğrencilerinin dikkatini artırmak ve problem çözme becerilerini geliştirmek için zeka oyunları düzenlerken, doğada yaptığı kitap okuma etkinlikleriyle de öğrencilerine okuma sevgisini aşılıyor.

"Onlara hem annelik hem ablalık yapıyorum"

Çökdel, AA muhabirine, zorlu kış günlerinde bile, çocukların eğitimden geri kalmaması için okula gelerek birleştirilmiş sobalı sınıfta eğitim verdiğini anlattı.

Öğrencileriyle aralarında iyi bir sevgi bağının oluştuğunu belirten Çökdel, "Zorlanıyorum ama çocukların bir gülümsemesiyle bu zorluklar kolaylaşıyor. Öğrencilerle tahta boyuyoruz, doğada kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz. Fen alanında deneyler yapıyoruz, satranç ve mangala gibi diğer zeka oyunları oynuyoruz." dedi.

Çökdel, çocukların mutlu olması için çaba sarf ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Sınıfımızı çocuklarla birlikte rengarenk panolarla donattık. Panoda yapılan her etkinlik onların eseri. Her bir renk çocukların eğlendiğinin göstergesi. Çocuklar duvarda etkinliklerini görünce çok mutlu oluyorlar. Köyümüzün yolları biraz eğimli olduğu için kışın araçlar çıkmıyor. Servis bizi yolda indiriyor. Okula kadar yürüyoruz. Dört sınıfı bir arada okutuyorum. Hem müdürlük işleriyle ilgileniyorum, hem öğrencileri geleceğe hazırlıyorum."

Çocukların üşümemesi için soba yaktığını aktaran Çökdel, "Sınıfı ısıttıktan sonra çocuklarla ders işliyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Çocukları geleceğe hazırlayıp vatanına ve milletine faydalı bireyler olmalarını sağlıyorsam bu benim için en büyük mutluluk. Birleştirilmiş sınıfta 18 öğrencimle bireysel olarak ilgileniyorum. Onlara hem annelik hem ablalık yapıyorum. Sabah servisten indiğimde çocuklar beni karşılıyor. Öğrencilerime sarıldığımda çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Zeynep Aykan ise "Öğretmenimiz her sabah sobayı yakıyor. Öğretmenimizle ebelemece, yakan top, ip atlama ve mendi kapmaca gibi oyunlar oynuyoruz. Oyun oynarken çok mutlu oluyoruz. Öğretmenimizle oyun oynadığımızda kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bazen doğada etkinlikler yapıyoruz, kitap okuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.