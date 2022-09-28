SICA ülkelerinin büyükelçilik çalışanlarının katılacağı satranç turnuvasının açılışı yapıldı

Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ülkelerinin Ankara'daki büyükelçiliklerinde görev yapan çalışanlar ve ailelerinin katılacağı, 1-2 Ekim'de düzenlenecek satranç turnuvasının açılış töreni yapıldı.

SICA topluluğu, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin iş birliği ve Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek turnuvanın açılışı, Gökyay Vakfı'nın Hamamönü'ndeki binasında gerçekleştirildi.

Açılış törenine Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatamala, Kosta Rika ve Panama'nın Ankara Büyükelçileri ve diplomatları ile birçok davetli katıldı.

Etkinliğin ana faaliyeti, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin katılacağı satranç turnuvası olacak.

Turnuva sürecinde SICA ülkeleri kültürlerini tanıtacağı stantlar bulunurken etkinliğin mottosu "Satranç tüm kültürleri kapsar" sloganı seçildi.

Kapanışta SICA'nın organize edeceği Latin dansları gösterisi planlanıyor.

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, burada yaptığı konuşmada, El Salvador ve Dominik devlet başkanlarının Osmanlı kökenli olduklarını belirterek ülkesinin iki büyük okyanusu birleştiren bir kanal olduğunu söyledi.

SICA olarak Türkiye'de yatırım yapmalarının mümkün olduğunu kaydeden Lora, Türkiye'nin bölgede yatırımlarının olduğunu ve bir Türk televizyon programının Dominik'te çekildiğini hatırlattı.

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas da Latin Amerika'nın Türkiye ile derin dostluğa sahip olduğunu belirterek Türkiye ile ülkesinin bulunduğu coğrafyanın etkileşiminin pozitif yönde seyrettiğini ifade etti.